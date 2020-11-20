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Несмотря на согласие Молдовы выбрать «мягкий подход» в переговорах о приднестровском урегулировании, это не помогло решить конфликт даже в течение 28 лет. Об этом заявила избранный президент Молдовы Мая Санду в интервью «Европейской правде».

Новая руководительница Молдовы, которая вступит в должность в начале 2021 года, предложила Украине учесть опыт Молдовы в Приднестровье.

«Например, то, что Молдова выбрала мягкий подход. Мы признали, что Приднестровье является частью переговорного формата, мы дали тамошнему бизнесу тот же торговый режим, что имеют наши производители - в частности, право свободного экспорта в ЕС по Соглашению об ассоциаци. Мы подписали более 300 документов о решении конфликта и т.д.», - отметила Мая Санду.

Как известно, в начале 90-х, после завершения горячей фазы приднестровского конфликта, Кишинев дал согласие на «прямой диалог» с никем не признанной «властью» в Тирасполе, а Россию согласился считать «посредником» в урегулировании конфликта. Переговоры между Кишиневом и Тирасполем продолжаются.

«Но несмотря на все эти шаги, пока мы никуда не пришли. И этот наш опыт Украине может быть полезно учесть (при выборе подхода. – Ред.) в действиях по Донбассу», - пояснила Санду.

Она также заявила, что считает недопустимой федерализацию Молдовы.
ForUm

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