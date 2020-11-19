В прокуратуре опровергли, что обыски в Музее Революции достоинства проводились специально под годовщину начала Революции достоинства.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает УНИАН.

Она рассказала, что информация в соцсетях и возмущение по поводу того, что якобы следственные действия в музее были приурочены к 7-й годовщине начала Революции достоинства, не соответствуют действительности.

По словам Максимец, еще весной органы контроля, а именно Государственная аудиторская служба, проводила проверку деятельности музея и по результатам этой проверки были направлены соответствующие обращения в правоохранительные органы. А уголовное производство о расходовании средств музея было открыто еще летом. Постановления на следственные действия были получены в суде еще месяц назад.

«Сегодняшние следственные действия в музее абсолютно не касаются годовщины. Это манипуляции», - сказала она.



Напомним, 19 ноября правоохранители пришли с обыском в Музей Революции достоинства.

Следователи подозревают чиновников мемориального комплекса в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.

В Музее Революции достоинства связывают обыски со строительством Мемориала Героев Небесной сотни.