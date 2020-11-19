также в разделеОбщество
19 ноября. Картина дня 10
Эксперты: До конца года от COVID-19 в Украине могут умереть до 33 тысяч человек 14
Из-за карантина креативная индустрия Украины потеряла около $3 миллиардов 7
Парубий заболел коронавирусом 10
В Зеленского прокомментировали обыски в Музее Революции достоинства 19
Определен лучший эскиз большого Государственного герба Украины 20
В Украине планируют перейти на городские электробусы до 2030 года 11
В ТКГ согласовали детали разблокирования КПВВ «Золотое» и «Счастье» 18
Синоптик предупредила украинцев о снеге и гололедице 10
Кульбида: Морозы зимой будут кратковременными, но сильными 14
Дискриминационный налог: Укрзализныця заплатила 3,8 млрд за землю под путями 9
Чиновники пытались вывезти из Украины детали к зенитно-ракетному комплексу 14
Госэкоинспекция: Незаконная вырубка леса с начала года нанесла ущерб более 234 млн 7
Ляшко назвал стоимость вакцины от COVID-19 для Украины 19
Удивлены «демаршем»: Минстратегпром ответил на обвинения «Укроборонпрома» 14
СМИ: Реформой СБУ занимается сын экс-нардепа-«регионала» и бывшая работница поликлиники 29
В Музее Майдана назвали причину сегодняшних обысков 37
МАУ возобновляет рейсы в Ереван 8

В прокуратуре опровергли, что обыски в Музее Революции достоинства проводились специально под годовщину начала Революции достоинства.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает УНИАН.

Она рассказала, что информация в соцсетях и возмущение по поводу того, что якобы следственные действия в музее были приурочены к 7-й годовщине начала Революции достоинства, не соответствуют действительности.

По словам Максимец, еще весной органы контроля, а именно Государственная аудиторская служба, проводила проверку деятельности музея и по результатам этой проверки были направлены соответствующие обращения в правоохранительные органы. А уголовное производство о расходовании средств музея было открыто еще летом. Постановления на следственные действия были получены в суде еще месяц назад.

«Сегодняшние следственные действия в музее абсолютно не касаются годовщины. Это манипуляции», - сказала она.

Напомним, 19 ноября правоохранители пришли с обыском в Музей Революции достоинства.

Следователи подозревают чиновников мемориального комплекса в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.

В Музее Революции достоинства связывают обыски со строительством Мемориала Героев Небесной сотни. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги