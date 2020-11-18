Кабинет Министров назначил бывшего гендиректора международного аэропорта «Борисполь» Павла Рябикина председателем Государственной таможенной службы Украины.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
Он отметил, что Рябкин назначен путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.
Напомним, 22 октября правительство признало утратившим силу распоряжение о временном исполнении обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины Андреем Павловским и принял распоряжение об освобождении его с должности заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины.
28 октября Кабинет Министров Украины согласовал предложение Министерства финансов о признании победителем конкурса на вакантную должность председателя Государственной таможенной службы гендиректора аэропорта «Борисполь» Павла Рябикина.
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