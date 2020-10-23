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Вчера, 22 октября, на внеочередном заседании правительства был назначен новый руководитель Государственной таможенной службы Украины, сообщает пресс-служба КМУ.

В частности, правительство признало утратившим силу распоряжение о временном исполнении обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины Андреем Павловским и принял распоряжение об освобождении его с должности заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины.

Вместе с этим временное исполнение обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины возложено на заместителя председателя Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентис.
ForUm

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