Вчера, 22 октября, на внеочередном заседании правительства был назначен новый руководитель Государственной таможенной службы Украины, сообщает пресс-служба КМУ.

В частности, правительство признало утратившим силу распоряжение о временном исполнении обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины Андреем Павловским и принял распоряжение об освобождении его с должности заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины.

Вместе с этим временное исполнение обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины возложено на заместителя председателя Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентис.