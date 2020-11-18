В Киеве следует восстановить контроль над больными коронавирусом и контактными лицами с помощью приложения «Действуй дома», но власти не смогут закрыть столицу на полный локдаун.

Об этом рассказал советник киевского городского головы, секретарь штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко, передает «Обозреватель».

«Мы можем либо устраивать локдауны, либо в конце концов взять под контроль больных с легкой формой, контактных лиц, находящихся на самоизоляции, посредством программы «Действуй дома», и таким образом прервать эту цепочку передачи болезни», – заявил он.

По мнению чиновника, карантин выходного дня является «частичным выходом из ситуации», но не решает проблему.

Вместе с тем Бондаренко напомнил, что в начале пандемии весной текущего года именно контроль за больными и контактными позволил не допустить вспышки COVID-19 в столице. «Эта история сработала в начале пандемии. Тогда в город из разных стран вернулось около 100 тысяч человек», – сказал он.

«Мы никогда не сможем закрыть Киев на полный локдаун. И поэтому, если мы действительно хотим прервать цепочку заражений, нам необходимы те действия, которые реально смогут привести к этому», – подчеркнул он.

Как сообщал ForUm, 11 ноября Кабмин ввел карантин выходного дня, который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».