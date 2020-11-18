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Генеральная ассамблея Великого национального собрания (парламента) Турции одобрила предложение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан, сообщает Анадолу.

Резолюцию поддержали правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и ведущие оппозиционные партии - Республиканская народная партия (СНР), Партия националистического движения (MHP) и «Хорошая партия» (İYİ Parti).

Против документа выступила Демократическая партия народов (HDP).

В ходе обсуждения законопроекта депутат от İYİ Parti Ахат Андикан отметил, что победа Азербайджана в Нагорном Карабахе «позволила выбросить мечты о Великой Армении на свалку».

«Полагаю, что именно сейчас начинается период, когда нагорно-карабахский конфликт будет разрешен либо за дипломатическим столом, либо в рамках международной политики», - сказал он.

Политик отметил, что успех Азербайджана имеет большое значение для самой страны, Турции и всего тюркского мира.

«Азербайджан одержал почетную и историческую победу, эта победа - возрождение тюркского мира», - заявил представитель МНР Исмаил Оздемир.

Проект Указа за подписью президента Реджепа Тайипа Эрдогана был представлен на утверждение законодательного органа в понедельник.

В тексте документа привлекается внимание к условиям совместного заявления по Нагорному Карабаху, а также требованию официального Баку по формированию Совместного центра Турции и РФ по мониторингу за режимом прекращения огня.

«Место Совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции», - говорится в тексте документа.

Рамки миссии, численность персонала и сроки действия будут определяться Администрацией президента Турции.

В соответствие со статьей 92-й Конституции Турции, срок действия миссии определен одним годом.

Как сообщал ForUm,  9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал заявление о прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно договору, в регион вводятся российские миротворцы, а Армения обязуется вернуть Азербайджану до 20 ноября «Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики».

10 ноября с российского аэродрома Ульяновск-Восточный вылетели 10 самолетов Ил-76 с российскими миротворцами. Россияне будут занимать регион согласно мирному договору о прекращении боевых действий между Арменией и Азербайджаном.

По информации волонтера InformNapalm, миротворцы, которых Россия отправила в Нагорный Карабах, ранее участвовали в аннексии Крыма и в боевых действиях на Донбассе.
ForUm

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