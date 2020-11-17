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В течение года потребление антибиотиков выросло в 40 раз, это может иметь отдаленные последствия для здоровья населения. Об этом в Верховной Раде сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Укринформ.

«Потребление антибиотиков в течение 2020 года выросло почти в 40 раз по некоторым группам. Мы отмечаем значительный рост потребления антибиотиков, в частности тех, которые приобретаются не по назначению врача... Хочу обратить еще раз внимание - бесконтрольное употребление антибиотиков влечет за собой формирование антибиотикорезистентности, мы должны уже говорить об отдаленных последствиях этого», - сказал Ляшко.

Он проинформировал, что Министерство здравоохранения осуществляет контроль наличия антибиотиков в лечебной сети. Так, по данным Минздрава, остатков препарата цефтриаксон в лечебной сети - 1735 тыс. ампул, моксифлоксацина - 117 тыс., азитромицина — 177 тыс.

По словам Ляшко, на сегодня на национальных складах в качестве резерва находятся препараты миропинем и амоксиклав на тот случай, если в каких-то регионах не будет хватать антимикробных препаратов.

Напомним, по состоянию на утро 17 ноября в Украине за сутки зафиксировано 11968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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