В Украине с 1 апреля 2022 года вводят отпуск антибиотиков исключительно по электронному рецепту.

Об этом в интервью Укринформу в Гааге сообщил первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр Комарида.

«С первого апреля следующего года вводим отпуск антибиотиков исключительно по электронному рецепту. И дальше до конца года мы планируем расширить, чтобы все рецептурные лекарственные средства в Украине отпускались исключительно по электронному рецепту. Мы полностью уходим от бумажных рецептов и переходим исключительно на электронные, которые у нас показали себя очень хорошо в рамках программы реимбурсации «Доступные лекарства»... Мы хотим установить действенные механизмы контроля за отпуском рецептурных лекарственных средств и начинаем, конечно, с антибиотиков для борьбы с антибиотикорезистентностью», - заявило должностное лицо.

Он также отметил, что в Украине сейчас развивается фармацевтическое страхование.

«Это страхование на лекарственные средства: то есть ты платишь определенную сумму ежемесячных взносов и имеешь достаточно большую сумму покрытия стоимости лекарственных средств, потому что у нас много средств пациенты тратят именно на лекарственные средства», - пояснил Комарида.