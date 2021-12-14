также в разделеОбщество
На Закарпатье отремонтировали самый длинный в области мост 12
Рада упростила получение гражданства для воевавших за Украину 11
Две петиции об отмене «принудительной» вакцинации собрали подписи 10
СБУ ликвидировала крупнейшую в Украине сеть по изготовлению фейковых COVID-сертификатов 19
Укрзализныця до конца года запустит Буковельский экспресс 12
Около 110 тысяч украинцев вовремя не сделали вторую COVID-прививку 17
Эдуард Ставицкий вошел в топ-100 самых влиятельных людей Украины 18
В Украине отмечают День ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС 20
Замгендиректора предприятия Укроборонпрома «просил» 80 тысяч у иностранцев 58
13 декабря. Картина дня 22
Минюст отдает бесплатно 7 конфискованных авто 41
От ж/д станции в Карпатах запустили маршрутки в Буковель 31
Жителя Тернополя наказали за появление в общественном виде с расстегнутой ширинкой 36
СБУ рассекретила документы о репрессиях СССР в Крыму 24
Большинство украинцев хотели бы выехать на работу в Германию 14
Гогилашвили внесли в базу «Миротворца» 34
В Украине усилили охрану объектов критической инфраструктуры 15
«Жертв» насильственной паспортизации РФ не лишат гражданства Украины 22

В Украине с 1 апреля 2022 года вводят отпуск антибиотиков исключительно по электронному рецепту.

Об этом в интервью Укринформу в Гааге сообщил первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр Комарида.

«С первого апреля следующего года вводим отпуск антибиотиков исключительно по электронному рецепту. И дальше до конца года мы планируем расширить, чтобы все рецептурные лекарственные средства в Украине отпускались исключительно по электронному рецепту. Мы полностью уходим от бумажных рецептов и переходим исключительно на электронные, которые у нас показали себя очень хорошо в рамках программы реимбурсации «Доступные лекарства»... Мы хотим установить действенные механизмы контроля за отпуском рецептурных лекарственных средств и начинаем, конечно, с антибиотиков для борьбы с антибиотикорезистентностью», - заявило должностное лицо.

Он также отметил, что в Украине сейчас развивается фармацевтическое страхование.

«Это страхование на лекарственные средства: то есть ты платишь определенную сумму ежемесячных взносов и имеешь достаточно большую сумму покрытия стоимости лекарственных средств, потому что у нас много средств пациенты тратят именно на лекарственные средства», - пояснил Комарида.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги