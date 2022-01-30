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В Украине антибиотики будут продавать в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта. Такое нововведение вступит в силу уже в апреле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как поясняют в Министерстве здравоохранения, такое нововведение необходимо для того, чтобы избежать нецелевого использования препаратов. По мнению главы Минздрава Виктора Ляшко, это предотвратит развитие устойчивости к противомикробным препаратам.

Электронный рецепт можно будет получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Однако для получения электронного рецепта необходимо быть зарегистрированным в электронной системе здравоохранения.

Подобное условие действует и для аптек и медицинских учреждений - необходимо быть зарегистрированным в электронной системе охраны здоровья всем сотрудникам, которые будут привлечены к назначению и продаже лекарств по е-рецепту.

Покупатель можно воспользоваться е-рецептом в аптеке, подключенная к электронной системе здравоохранения, выбрав любой из имеющихся лекарственных средств, который содержит действующее вещество, указанное в рецепте.

Следует подчеркнуть, что в электронном рецепте будет указываться действующее вещество (а не конкретная торговая марка препарата), его лекарственная форма и дозировка.

Как рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко, после запуска электронного рецепта на антибиотики следующими этапами планируется запуск е-рецептов на наркотические средства, а потом на все рецептурные препараты.
ForUm

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