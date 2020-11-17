Если карантин выходного дня не даст результатов, правительство будет вводить более жесткие меры, заявил во время выступления в Верховной Раде премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Основная задача карантина выходного дня – чтобы мы вышли на плато по количеству заболевших, то есть зафиксировать их на цифрах не более 12-15 тысяч в день. В ближайшие две недели мы должны увидеть его первые результаты при условии соблюдения абсолютно всех правил. Если этого не произойдет, мы начнем готовиться к более жестким карантинным ограничениям. Мы будем вынуждены это делать», - приводит слова Шмыгаля Укринформ.

Он отметил, что карантин выходного дня может дать Украине шанс избежать более жесткого локдауна.

Как сообщал ForUm, в ходе заседания в среду Кабмин ввел «карантин выходного дня», который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».

В Украине по состоянию на 17 ноября лабораторно подтверждены 557 657 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за последние сутки – 11 968.