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Результаты президентских выборов в Молдове открывают окно возможностей для перезагрузки украинско-молдавских отношений, считает заместитель главы Офиса президента Украины, дипломатический советник президента Украины Игорь Жовква.

«Результаты президентских выборов в Молдове открывают окно возможностей для настоящей перезагрузки украинско-молдавского партнерства. Прежде всего, речь идет об активизации политического диалога на уровне глав государств – поэтому мы должны сделать такой диалог постоянным. Например, возможно, стоит совместно с молдавскими партнерами рассмотреть вариант начала ежегодных встреч в формате Президентского совета», - написал он в своей колонке на сайте «Европейской правды».

По его словам, также следует объединить усилия для возобновления динамики торгово-экономического сотрудничества, испытавшего негативное влияние пандемии коронавируса. «С этой целью необходимо инициировать проведение очередного заседания межправительственной украинско-молдавской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Убежден, что сопредседатель украинской части комиссии, вице-премьер Алексей Резников сможет уже в ближайшее время согласовать модальности такого заседания с молдавским коллегой», - считает Жовква.

Он подчеркнул, что Украина открыта для реализации инфраструктурных проектов.

Замглавы Офиса президента Украины заявил, что избрание Санду именно президентом особенно весомо, ведь «по известным причинам в последние годы двусторонний диалог между Украиной и Молдовой значительно замедлился, а контакты на уровне глав государств вообще были поставлены на паузу».

«Крым – это Украина. Этот факт несомненный, и это важно для нашего государства и лично для президента Зеленского. Следовательно, победа Майи Санду важна с точки зрения фиксации неизменности политики Кишинева по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», - указал он.

Жовква добавил, что избрание Майи Санду – это также подтверждение неизменности европейского выбора Молдовы, ее движения в направлении европейских реформ, и здесь подходы Украины и Молдовы полностью совпадают.

«Наконец, очевидная победа Майи Санду имеет значение с точки зрения безопасности и стабильности как в Молдове, в нашем регионе, так и на европейском континенте в целом. Искренне надеемся, что опасения относительно возможных беспорядков в Молдове, в том числе инспирированных извне, не подтвердятся. Это очень важно, в частности, с учетом текущего развития ситуации в Беларуси и недавнего обострения нагорно-карабахского конфликта», - отметил он.

Напомним, бывшая премьер-министр Молдовы и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду во втором туре выиграла выборы президента.

Зеленский уже поздравил Санду с победой на выборах.

 
ForUm

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