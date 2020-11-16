Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы.

«Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. С нетерпением жду дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдовой для европейского будущего наших народов», - написал он в Twitter.

Напомним, бывшая премьер-министр Молдовы и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду во втором туре выиграла выборы президента.