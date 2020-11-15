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Полиция наложила штраф и начала уголовное производство в отношении спортивного комплекса Пятый элемент, который связывают с бывшим президентом Петром Порошенко, за нарушение карантина выходного дня. Об этом сообщается на сайте Наполиции Киева.

«Во время комплексных проверок правоохранители прибыли в спорткомплекс, который, несмотря на ограничения правительства, продолжил работу. По просьбе полицейских прекратить работу администрация отреагировала отказом. В результате составлен административный протокол и начато уголовное производство», - говорится в сообщении.

При этом гендиректор спортклуба Наталья Щербина говорит, что полиции выполняет "политический заказ", однако другие подробности не сообщает.

Напомним, 11 ноября Кабмин Украины ввел карантин выходного дня, который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».
ForUm

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