также в разделеПолитика
Медведчук и Кузьмин требуют от САП расследовать масштабное хищение средств из коронавирусного фонда 7
На следующей неделе ВРУ рассмотрит законопроект о референдуме 7
Степанов заразился коронавирусом 16
Полиция завела больше тысячи дел по местным выборам 10
Медведчук: Власть собирается расправляться с инакомыслящими путем создания «концлагерей» 61
Эстония намерена присоединиться к Крымской платформе 72
Франция и Германия призвали РФ открыть КПВВ на Донбассе 21
Медведчук: Местные выборы показали, что ОПЗЖ стала ведущей политической силой в Украине 33
Шмыгаль о карантине: Мэры городов не могут отменять действие решений правительства 116
Мага: Можно любить Медведчука или не любить, но нельзя не реагировать на то, что он говорит 48
Зеленский записал видеообращение из больницы 142
«Живим або як буде»: «Соросята» объявили в розыск Зеленского и Ермака 190
Советник Ермака Уманский подал в отставку 26
Некоторые судьи КСУ отказываются участвовать в заседаниях 37
Посол Литвы: ЕС мог бы признать Украину кандидатом на членство в 2027 году 9
Из сайта ОП исчез указ о наградах для Васяновича и Цилык, которые от них отказались 13
У Зеленского надеются, что новый президент США назначит спецпредставителя по Украине 24
У президента считают, что оснований для увольнения Венедиктовой пока нет 14

Президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас болеет коронавирусом, прокомментировал слухи относительно высокой стоимости своего лечения в Феофании.

Об этом он заявил в своем втором видеоблоге, опубликованном в соцсетях.

Зеленский заявил, что он работает дистанционно, находясь на самоизоляции, а его лечение проходит на общих основаниях, как у других пациентов.

«Чувствую себя довольно хорошо. Говорят, главный залог быстрого выздоровления — это, действительно, хорошее настроение. Поэтому, как это ни парадоксально, но хочу поблагодарить наших постоянных оппонентов за фейк о том, что мое лечение стоит миллионы гривен в день. Спасибо, что даете возможность посмеяться, поднимаете настроение и заботитесь таким образом о моем здоровье. Конечно, все это бред. Я нахожусь в больнице на общих условиях, как и все другие пациенты. И вместе с ними мы ждем от вас новой веселой лжи», — сказал президент.

Напомним, 9 ноября в ОП сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.

Глава Офиса президента Украины Адрей Ермак также получил положительный результат теста на коронавирус.

По информации ОП, Зеленский и Ермак находятся в изолированных палатах больницы «Феофания». 

 «Феофания» – медицинское учреждение, которое подчиняется Государственному управлению делами, обслуживает государственных служащих, сотрудников дипломатического корпуса и международных организаций.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги