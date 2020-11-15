Президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас болеет коронавирусом, прокомментировал слухи относительно высокой стоимости своего лечения в Феофании.

Об этом он заявил в своем втором видеоблоге, опубликованном в соцсетях.

Зеленский заявил, что он работает дистанционно, находясь на самоизоляции, а его лечение проходит на общих основаниях, как у других пациентов.

«Чувствую себя довольно хорошо. Говорят, главный залог быстрого выздоровления — это, действительно, хорошее настроение. Поэтому, как это ни парадоксально, но хочу поблагодарить наших постоянных оппонентов за фейк о том, что мое лечение стоит миллионы гривен в день. Спасибо, что даете возможность посмеяться, поднимаете настроение и заботитесь таким образом о моем здоровье. Конечно, все это бред. Я нахожусь в больнице на общих условиях, как и все другие пациенты. И вместе с ними мы ждем от вас новой веселой лжи», — сказал президент.

Напомним, 9 ноября в ОП сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.

Глава Офиса президента Украины Адрей Ермак также получил положительный результат теста на коронавирус.

По информации ОП, Зеленский и Ермак находятся в изолированных палатах больницы «Феофания».

«Феофания» – медицинское учреждение, которое подчиняется Государственному управлению делами, обслуживает государственных служащих, сотрудников дипломатического корпуса и международных организаций.