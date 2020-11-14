В России за сутки коронавирус выявили у 22 702 человек, что является новым суточным рекордом, сообщает оперштаб в субботу, 14 ноября.

Таким образом, число случаев COVID-19 в РФ выросло до 1 903 253,

Число выздоровевших россиян за сутки возросло на 18 626, до 1 425 529.

Число летальных исходов за сутки возросло на 391. Всего умерли 32 834 человека.

Напомним, 11 ноября Кабмин Украины ввел карантин выходного дня, который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».

Суточный рекорд также обновлен в Украине - 12 524 случая.