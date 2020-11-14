За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 12 524 человек, зафиксирован 191 летальный случай, 4 962 пациента выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро субботы, 14 ноября.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 525 176 человек, из них 238 811 выздоровели, летальных исходов — 9508.

По данным Минздрава, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.

Как сообщал ForUm, в ходе заседания в среду Кабмин ввел «карантин выходного дня», который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».

Власти Львова готовят иск в суд на решение правительства о введении карантина выходного дня. Также мэр Черкасс Анатолий Бондаренко не поддерживает введение карантина выходного дня. Не планируют его вводить в Одессе и Ривном.