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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Риск подхватить коронавирус у каждого из нас. Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь. Буду находиться на изоляции и работать дистанционно», – написал он.

Напомним, 9 ноября в ОП сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.

Глава Офиса президента Украины Адрей Ермак также получил положительный результат теста на коронавирус.

 
ForUm

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