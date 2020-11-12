Мустафа Найем, который занимался в государственном концерне «Укроборонпром» взаимодействием с органами государственной власти, возглавит направление работы с активами предприятий и мониторинга государственного оборонного заказу предприятий-участников концерна, сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Между тем к команде Укроборонпрома на должности руководителя по коммуникациям присоединился Владимир Гайдаш, который до этого возглавлял департамент коммуникации АО «Укргаздобыча» и был советником по вопросам коммуникаций председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«За год работы нам удалось перезагрузить взаимоотношения концерна со всеми государственными органами власти, сосредоточившись на коммуникации с заказчиками, в первую очередь с Министерством обороны Украины и субъектами, участвующими в формировании государственной политики военно-промышленного комплекса», - сказал Найем.

По словам Найем, все это время концерн демонстрирует беспрецедентную открытость как к контролирующим органаи, так и к общественности и СМИ: за год работы Укроборонпром не замолчал никакой проблемы, не оставил без ответа ни одного обращения и доказал, что, несмотря на очень чувствительную сферу деятельности, часто связанную с закрытостью информации, коммуникации государственной компании могут и должны быть открытыми.

«Как результат, управленческие решения и открытые коммуникации позволили вытянуть государственный концерн из репутационной пропасти - Укроборонпром не является постоянным источником коррупционных скандалов, непрозрачного использования средств и имущества. За это время мы не сорвали ни одного контракта, продукция наших предприятий перестала быть предметом нареканий со стороны заказчиков, и при этом за все это время правоохранительные органы не зарегистрировали ни одного уголовного производства в отношении деятельности новой команды», - констатировал Найем.

Сейчас Найем будет концентрировать свою работу в области управления активами и корпоративными правами концерна и мониторинга выполнения государственного обороны заказ предприятиями Укроборонпрома.

«В ближайшее время главным предметом наших взаимоотношений с государством будет реформирование концерна, контракты с заказчиками и эффективность использования активов. Для понимания сегодня в собственности предприятий Укроборонпрома находится более 11 млн кв м. Недвижимости, из которых более 210 тыс. кв. м. - это избыточное имущество, которое уже давно не задействовано в производственных процессах предприятия концерна, а поэтому может быть продано или передано в аренду. Моя задача как директора по активам будет заключаться в том, чтобы в ходе реформирования концерна все эти процессы происходили прозрачно, открыто и с максимальной эффективностью для предприятий. «Дерибан» и сомнительные схемы вывода имущества из оборонных предприятий должны остаться в прошлом», - подытожил Найем.

Напомним, 21 ноября 2019 года Найем заявил, что стал заместителем гендиректора госконцерна Укроборонпром.