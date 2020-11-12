Экс-адвокат беглого президента Виктора Януковича Александр Бабиков просит Окружной административный суд Киева признать незаконным указ о его увольнении с должности первого заместителя директора Государственного бюро расследований, сообщает пресс-служба ОАСК.

«Среди требований указанного иска - признать противоправным и отменить приказ ГБР об увольнении Александра Бабикова с должности первого заместителя ГБР, восстановить его в должности и взыскать с Бюро средний заработок за время вынужденного прогула. Также истец в целях защиты своих прав просит суд принять меры обеспечения иска», – говорится в сообщении.

Сейчас судом решается вопрос открытии производства по административному делу и наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска.

Напомним, 21 января бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков был назначен первым заместителем директора Государственного бюро расследований.

Бабиков заявлял, что никогда не был адвокатом Януковича и никак не может вмешиваться в расследование дел Майдана.

В то же время прокурор Офиса генпрокурора Янис Симонов, представлявший сторону обвинения по делу Януковича, заявил Бабиков защищал интересы Януковича в суде.

3 ноября исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев подписал приказ об увольнении Бабикова.