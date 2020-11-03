С должности заместителя директора ГБР уволился Александр Бабиков. Он занимал должность первого зама с января 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительный органах.

Ранее в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции требовали его увольнения.

«Да, действительно, Бабиков уволен», - сказал источник.

Напомним, 21 января бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков был назначен первым заместителем директора Государственного бюро расследований.

Бабиков заявлял, что никогда не был адвокатом Януковича и никак не может вмешиваться в расследование дел Майдана.

В то же время прокурор Офиса генпрокурора Янис Симонов, представлявший сторону обвинения по делу Януковича, заявил Бабиков защищал интересы Януковича в суде.