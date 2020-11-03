С должности заместителя директора ГБР уволился Александр Бабиков. Он занимал должность первого зама с января 2020 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительный органах.
Ранее в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции требовали его увольнения.
«Да, действительно, Бабиков уволен», - сказал источник.
Напомним, 21 января бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков был назначен первым заместителем директора Государственного бюро расследований.
Бабиков заявлял, что никогда не был адвокатом Януковича и никак не может вмешиваться в расследование дел Майдана.
В то же время прокурор Офиса генпрокурора Янис Симонов, представлявший сторону обвинения по делу Януковича, заявил Бабиков защищал интересы Януковича в суде.
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