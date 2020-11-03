также в разделеОбщество
Степанов: Ситуация с COVID-19 в Украине близка к катастрофе
В Минздраве рассказал, как людям в селах пройти COVID-тест 7
Степанов: В Украине COVID-19 распространяется в «ураганном режиме» 20
Степанов назвал сроки появления украинской вакцины от коронавируса 31
В Украине – новый антирекорд: 8899 новых случаев COVID-19 35
Энергетики сокрушили Титанов 48
Гибель семьи в ДТП: Виновник получил 10 лет тюрьмы 27
В Нидерландах продолжатся слушания по делу МН17 26
2 ноября. Картина дня 16
Украинцам обещают последнюю теплую неделю 46
Суды отклонили более 90% протоколов о нарушениях карантина 10
ВАКС закрыл первое дело о недостоверном декларировании после решения КСУ 59
Пассажиропоток на границе с Беларусью упал на 15% 10
Глава Ивано-Франковской ОГА заболел COVID-19 23
ГБР просит международной помощи для расследования дела против Порошенко 18
В Польше задержали банду, занимавшуюся контрабандой сигарет из Украины 29
НАПК из-за решения КСУ остановило проверки Укравтодоре, Энергоатоме и АРМА 10
Под Киевом задержали «вора в законе» «Магало» 19

С должности заместителя директора ГБР уволился Александр Бабиков. Он занимал должность первого зама с января 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительный органах.

Ранее в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции требовали его увольнения.

«Да, действительно, Бабиков уволен», - сказал источник.

Напомним, 21 января бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков был назначен первым заместителем директора Государственного бюро расследований.

Бабиков заявлял, что никогда не был адвокатом Януковича и никак не может вмешиваться в расследование дел Майдана.

В то же время прокурор Офиса генпрокурора Янис Симонов, представлявший сторону обвинения по делу Януковича, заявил Бабиков защищал интересы Януковича в суде.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3350 грн.
28
Теги