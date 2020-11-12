В Министерстве здравоохранения ожидают, что благодаря карантину выходного дня в Украине прекратится рост числа больных COVID-19 «ураганными темпами».

Как передает УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время брифинга.

«Результат, который мы ожидаем, - это приостановление роста количества больных такими ураганными темпами, когда каждый день увеличивается на тысячи количество больных за сутки, и, как следствие, увеличивается количество людей, которых госпитализируют», - сказал Степанов.

По его словам, важно не допустить коллапса медицинской системы.

Напомним, 11 ноября Кабинет Министров ввел карантин выходного дня.