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В Министерстве здравоохранения ожидают, что благодаря карантину выходного дня в Украине прекратится рост числа больных COVID-19 «ураганными темпами».

Как передает УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время брифинга.

«Результат, который мы ожидаем, - это приостановление роста количества больных такими ураганными темпами, когда каждый день увеличивается на тысячи количество больных за сутки, и, как следствие, увеличивается количество людей, которых госпитализируют», - сказал Степанов.

По его словам, важно не допустить коллапса медицинской системы.

Напомним, 11 ноября Кабинет Министров ввел карантин выходного дня
ForUm

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