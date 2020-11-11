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Кабинет Министров в среду одобрит разработанные Министерством здравоохранения Украины изменения в постановление №641, чтобы карантин выходного дня заработал.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на очередном заседании правительства, сообщает Укринформ.

«Экономика Украины не выдержит полного локдауна. Именно поэтому правительство и Минздрав вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать оптимальный вариант дополнительных карантинных ограничений. Минздрав разработал изменения в постановление №641, которые предусматривают введение в Украине так называемого карантина выходного дня», - сказал Шмыгаль.

В то же время он в очередной раз подчеркнул, что правительство готово подставить плечо, чтобы поддержать предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня. В том числе, в КМУ рассматривают варианты компенсации части зарплат работников в связи с простоем производства, выплаты на детей для семей предпринимателей, которые действовали весной этого года.

«Очень важно, если в семье заболел кто-то из членов семьи, с которыми вы живете, необходимо оставаться на самоизоляции во избежание распространения коронавируса», - призвал глава правительства.

По убеждению Шмыгаля, такие карантинные меры - это наиболее действенный инструмент для разорвания цепи заболевания и сохранения жизни людей. Премьер также добавил, что полный локдаун страны на две-три недели не нужен, поскольку очень негативно повлияет на экономику.

В связи со стремительным ростом заболеваемости COVID-19 Минздрав предложил усилить карантинные ограничения, в частности ввести карантин выходного дня.

Утром в среду в некоторых городах, в частности в Киеве, Харькове, Одессе, Херсоне, прошли акции протеста представителей ресторанного бизнеса и других предпринимателей, которые требуют не вводить такого рода карантинные ограничения.

Напомним, 9 ноября главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что Кабинет Министров Украины в ближайшее время проголосует за введение карантина выходного дня.

Сколько он продлится, будет зависеть от того, удастся ли стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.

Министерство культуры и информационной политики не поддерживает введение карантина выходного дня.
ForUm

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