Украине будет предложена специальная цена на закупку вакцины от коронавируса. Об этом в эфире Украинского радио сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

«Для того, чтобы был равный доступ различных стран, независимо от экономического уровня развития, ВОЗ совместно с Глобальным вакцинным альянсом создали механизм COVAX. Там сформирован финансовый фонд, который выкупает огромное количество доз вакцины для того, чтобы обеспечить в 180 странах, как минимум, по 20% населения. Украина также в этом механизме и попала в список 92 стран, которым будет предложена специальная цена на закупку вакцины», – отметил он.

Ляшко подчеркнул, что в Украине ожидают получить как минимум 8 миллионов доз, если это будет однократное введение, или 16 миллионов доз, если двукратное. «Мы просчитали, если будет предложена та цена, которая была предварительно озвучена, - это составит 1 млрд гривен, что предусмотрено в бюджете на 2021. В дальнейшем министр здравоохранения будет вести переговоры с другими производителями иммунобиологических препаратов для того, чтобы заключить прямые контракты на поставку, чтобы обеспечить всех, кто захочет вакцинироваться против коронавирусной болезни. Мы делаем все возможное, чтобы вакцина была бесплатная для граждан Украины», – заявил он.

Ляшко отметил, что в первую очередь вакцину получат профессиональные группы риска, которые обеспечивают жизнедеятельность не только системы, но и самого государства - врачи, силовики, учителя. «В дальнейшем это будут люди из группы риска медицинской, там, где больше всего фиксируется летальность после инфицирования коронавирусной болезнью - это люди старшего, преклонного возраста, и люди с сопутствующими хроническими патологиями», – подытожил он.

Напомним, по состоянию на утро 11 ноября в Украине зафиксировано 10 611 новых случаев заболевания COVID-19.