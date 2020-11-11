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По состоянию на утро 11 ноября в Украине зафиксировано 10 611 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«10 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 11 ноября 2020 года. В частности, заболели 350 детей и 493 медработника», говорится в его Facebook.

За последние сутки госпитализированы 1453 человека, летальных случаев – 191, выздоровели 6802 пациента.

Всего за время пандемии в Украине заболели 489 808 человек, умерли - 8 947, выздоровели 221 459.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях. 
ForUm

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