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Украина может прийти к переполнению медицинских учреждений больными, как это сейчас происходит в Италии, уже в январе следующего года, если не будут введены дополнительные карантинные меры, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Мы видим примеры, когда в Италии тяжелых больных кладут просто на пол больниц. И нет возможности предоставить им медицинскую помощь. Если ничего не делать в Украине, мы приблизимся к этому порогу уже в январе», - сказал Шмыгаль в эфире программы «Хард с Влащенко» на телеканале «Украина 24», передает Интерфакс-Украина.

В связи с этим глава украинского правительства отметил, что выходом из сложившейся ситуации может стать введение жестких карантинных мер по выходным дням, что, по его мнению, не остановит экономику, но сдержит передвижение больших масс людей и уменьшит их социальные контакты. «Это не даст нам падения (количества заболеваемости в стране, -  ред.), но зафиксирует, по нашим расчетам и по расчетам ученых, то количество больных, которое будет поступать», - пояснил Шмыгаль.

Напомним, 9 ноября главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что Кабинет Министров Украины в ближайшее время проголосует за введение карантина выходного дня.

Сколько он продлится, будет зависеть от того, удастся ли стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.

Министерство культуры и информационной политики не поддерживает введение карантина выходного дня.
ForUm

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