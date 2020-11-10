Сегодня в 08:00 украинская сторона открыла для работы КПВВ «Гнутово», «Марьинка, «Майорское», «Станица Луганская» «Счастье» и «Золотое», однако российская сторона блокирует их работу и возвращает граждан на контролируемую Украиной сторону линии разграничения, сообщает пресс-служба украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

Отмечается, что сегодня в 9:00 утра в режиме видеоконференции началось заседание политической и гуманитарной подгрупп ТКГ.

Политическая подгруппа обсуждает «План действий», предложенный главой украинской делегации Леонидом Кравчуком.

«Переговоры продолжаются, появились позитивные сигналы, которые поддерживают представители ОБСЕ», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в 14:00 начнется заседание экономической подгруппы и подгруппы по безопасности.

Завтра, 11 ноября, состоится общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций.

Как сообщал ForUm, командующим Объединенными силами было принято решение с 8:00 10 ноября возобновить ​​работу всех имеющихся КПВВ.

В то же время российская сторона заявила, что не собирается возобновлять работу КПВВ с 10 ноября.

При этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что на всех КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил будет восстановлен пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения, а на КПВВ в Счастье - работа ЦНАП и «Ощадбанка».