Через неделю Верховная Рада Украины рассмотрит законопроекты, которые позволят урегулировать кризис вокруг Конституционного суда

Об этом сказал глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает УНИАН.

Разумков считает, что на следующей пленарной неделе, которая в соответствии с календарным планом будет работать в сессионном режиме с 17 по 20 ноября, парламент рассмотрит все законопроекты, которые «позволят решить вопрос с одной стороны, а с другой стороны дадут возможность и фактически урегулировать кризис вокруг Конституционного суда».

«Парламент то, что будет зависеть от парламента будет делать. И если мы говорим об изменениях в законодательство, то также есть законопроекты, которые, я думаю, будут рассматриваться на следующей неделе», - подчеркнул он.

Разумков надеется, что в течение этой недели комитеты ВРУ рассмотрят законопроекты «и главные, и альтернативные». Он надеется, что и «народные депутаты, разные партии будут понимать ответственность не политическую, а стратегическую в своих действиях и не будут ставить свои политические амбиции выше интересов государства». Разумков верит, что они не будут блокировать работу парламента в вопросах выхода из конституционного кризиса.

Напомним, 3 ноября антикоррупционный комитет парламента поддержал законопроект спикера Дмитрия Разумкова по возобновлению электронного декларирования в первоначальном виде.

27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Зеленский призвал фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КС.