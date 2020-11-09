В Армении рядом с населенным пунктом Ерасх азербайджанские военные сбили российский вертолет Ми-24. Его сбили с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса вне зоны военных действий, сообщает BBC со ссылкой на Минобороны РФ.

В азербайджанском Министерстве иностранных дел принесли извинения российской стороне, сообщив что вертолет был сбит случайно.

«Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны», - отметили в МИД.

«Азербайджанская сторона выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Азербайджанская сторона заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации», - говорится в заявлении.

Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы в воздушном пространстве рядом с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан).

В результате крушения погибли двое членов экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.

«Девятого ноября около 17.30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Армения окажет помощь в расследовании обстоятельств катастрофы, заявила пресс-секретарь минобороны республики Шушан Степанян. «Армения всеми информационными и экспертными ресурсами окажет содействие с целью выяснения всех обстоятельств трагедии», - сказала она.

102-ая российская военная база имеет два гарнизона в Армении: в Гюмри и в Ереване. Договор о функционировании этой базы действует до 2044 года. База оснащена зенитно-ракетными комплексами С-300В, истребителями МиГ-29, вертолетами Ми-24П и Ми-8МТ. Численность личного состава базы составляет около четырех тысяч человек.

Армения и Азербайджан ведут боевые действия в Нагорном Карабахе с 27 сентября. Напомним, армия Азербайджана заявила о том, что заняла ключевой карабахский город Шуша, однако премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что бои в городе продолжаются.