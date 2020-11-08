Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия взяла под свой контроль еще один город в Нагорном Карабахе. Азербайджанский флаг был поднят над городом Шуша.
Об этом сообщает Report.
Город Шуша является вторым по величине карабахский город.
Отметим, бои в районе города Шуши в Нагорном Карабахе продолжались несколько дней. Эпицентр боевых действий находился на участке Шуши-Карин.
Напомним, Азербайджан занял 16 сел в Карабахе.
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