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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия взяла под свой контроль еще один город в Нагорном Карабахе. Азербайджанский флаг был поднят над городом Шуша.

Об этом сообщает Report.

Город Шуша является вторым по величине карабахский город.

Отметим, бои в районе города Шуши в Нагорном Карабахе продолжались несколько дней. Эпицентр боевых действий находился на участке Шуши-Карин.

Напомним, Азербайджан занял 16 сел в Карабахе.
ForUm

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