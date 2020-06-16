Жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве, сообщил Офис президента в Telegram.
Как известно, на прошлой неделе после ПЦР-обследование у первой леди был обнаружен коронавирус.
«Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное», - сообщили в ОП.
Супруга президента находится в изоляции под наблюдением врачей.
Проведенные вчера очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.
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