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Первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела от коронавирусной инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы, сообщила пресс-служба ОП в Telegram.

«Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и проходить его дома», - говорится в сообщении.

Напомним, 12 июня после ПЦР-обследования у первой леди был  обнаружен коронавирус и установлен диагноз внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Позже Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве.
ForUm

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