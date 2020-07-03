Первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела от коронавирусной инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы, сообщила пресс-служба ОП в Telegram.

«Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и проходить его дома», - говорится в сообщении.

Напомним, 12 июня после ПЦР-обследования у первой леди был обнаружен коронавирус и установлен диагноз внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Позже Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве.