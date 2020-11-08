Штаб действующего американского президента Дональда Трампа получил несколько письменных показаний о мошенничестве на выборах президента США. Речь может идти о серьезных нарушениях в Филадельфии и Детройте.

Об этом Трамп сообщил в своем Twitter.

По его словам, подведение итогов выборов только начинается.

«Мы получили несколько письменных показаний о мошенничестве на выборах. У нас есть история избирательных проблем в этой стране. В Пенсильвании был приказ, как аутентифицировать почтовые бюллетени, потому если в системе возникает проблема с аутентификацией, это серьезно повлияет на все выборы", - заявил Трамп.

Он отметил, что на выборах президента США по почте отправили более 100 млн бюллетеней, а в Филадельфии и Детройте голосование столкнулось с "мягко говоря, длинной чередой избирательных проблем».

Напомним, Кандидат от демократической партии Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов. Он одержал победу в Пенсильвании, благодаря чему набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков.