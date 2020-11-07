Кандидат от демократической партии Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов. Он одержал победу в Пенсильвании, благодаря чему набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков.

Такие данные публикуют западные СМИ, в частности CNN, Fox News, Associated Press, NBC и другие.

Благодаря победе в Пенсильвании Байден получает 284 голоса выборщиков из 270 необходимых. В то же время действующий президент США Дональд Трамп имеет 214 голосов. Еще 5 штатов продолжают подсчитывать голоса.

По предварительным подсчетам, за Байдена отдали свои голоса 75 млн американцев.

Также победу Байдену уже прогнозируют агентства Associated Press, NBC, Fox News и Edison Research.

Напомним, Трамп заявил о фальсификациях в Пенсильвании.