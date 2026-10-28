Трамп анонсував зустріч Зеленського і Путіна

Президент США Дональд Трамп стверджує, що найближчим часом має відбутися зустріч між президентом Володимиром Зеленським та Путіним.

Трамп заявив про значний прогрес довкола ситуації з російсько-українською війною.

"Незабаром відбудеться зустріч, і я думаю, що буде досягнуто значного прогресу", - сказав він.

Після цього у Трампа уточнили, між ким відбудеться зустріч.

"З президентом Путіним і президентом Зеленський. І я думаю, що буде досягнуто значного прогресу", – відповів він.

Фото: ТСН.