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Полiтика

Трамп анонсував зустріч Зеленського і Путіна

Трамп анонсував зустріч Зеленського і Путіна

Президент США Дональд Трамп стверджує, що найближчим часом має відбутися зустріч між президентом Володимиром Зеленським та Путіним.

Трамп заявив про значний прогрес довкола ситуації з російсько-українською війною.

"Незабаром відбудеться зустріч, і я думаю, що буде досягнуто значного прогресу", - сказав він.

Після цього у Трампа уточнили, між ким відбудеться зустріч.

"З президентом Путіним і президентом Зеленський. І я думаю, що буде досягнуто значного прогресу", – відповів він.

Фото: ТСН.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяпереговориУкраїнавійнапутінТрампЗеленський
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