От осложнений, вызванных коронавирусом, в воскресенье, 8 ноября, скончался заведующий отделением Львовской областной инфекционной больницы Игорь Мартынюк.

Об этом сообщила руководительница Львовского областного лабораторного центра Минздрава Наталья Иванченко-Тимко в Facebook.

«Коронавирус унес жизнь еще одного Человека. Это врач, заведующий гепатитным отделением Львовской областной инфекционной клинической больницы Мартынюк Игорь Иванович. Друг, коллега ... был. Плакать не хочется. Хочется кричать, когда вирус уносит жизни физически здорового и еще молодого человека», - написала она.

Руководительница областного лабораторного центра призвала людей соблюдать все требования карантина.

Напомним, в Украине впервые более 10 тысяч новых случаев коронавируса.