В Украине за минувшие сутки зафиксировали 10 746 новых случаев заражения коронавирусом, 187 пациентов умерли, 8685 человек выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 7 ноября.
В Украине зафиксирован рекордный суточный показатель заболеваемости COVID-19 — впервые количество новых заболевших превысило 10 тысяч. Предыдущий рекорд был установлен 5 ноября — 9850 новых заражений.
Всего за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 450 934 человека, из них 204 229 выздоровели, летальных случаев — 8312.
Статистика COVID-19 по регионам:
г. Киев — 43229 случаев;
Винницкая область — 12 216 случаев;
Волынская область — 15 795 случаев;
Днепропетровская область — 17 446 случаев;
Донецкая область — 13 546 случаев;
Житомирская область — 17 791 случай;
Закарпатская область — 16 670 случаев;
Запорожская область — 12 734 случая;
Ивано-Франковская область — 23 561 случай;
Киевская область — 19 274 случая;
Кировоградская область — 3018 случаев;
Луганская область — 4345 случаев;
Львовская область — 32 982 случая;
Николаевская область — 9949 случаев;
Одесская область — 27 894 случая;
Полтавская область — 11 699 случаев;
Ровенская область — 21 403 случая;
Сумская область — 14 103 случая;
Тернопольская область — 21 907 случаев;
Харьковская область — 42 139 случаев;
Херсонская область — 5249 случаев;
Хмельницкая область — 19 017 случаев;
Черкасская область — 10 461 случай;
Черновицкая область — 24 559 случаев;
Черниговская область — 9947 случаев.
Напомним, за маску на подбородке придется заплатить до 225 гривен.
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