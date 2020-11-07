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В Украине за минувшие сутки зафиксировали 10 746 новых случаев заражения коронавирусом, 187 пациентов умерли, 8685 человек выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 7 ноября.

В Украине зафиксирован рекордный суточный показатель заболеваемости COVID-19 — впервые количество новых заболевших превысило 10 тысяч. Предыдущий рекорд был установлен 5 ноября — 9850 новых заражений.

Всего за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 450 934 человека, из них 204 229 выздоровели, летальных случаев — 8312.

Статистика COVID-19 по регионам:

г. Киев — 43229 случаев;

Винницкая область — 12 216 случаев;

Волынская область — 15 795 случаев;

Днепропетровская область — 17 446 случаев;

Донецкая область — 13 546 случаев;

Житомирская область — 17 791 случай;

Закарпатская область — 16 670 случаев;

Запорожская область — 12 734 случая;

Ивано-Франковская область — 23 561 случай;

Киевская область — 19 274 случая;

Кировоградская область — 3018 случаев;

Луганская область — 4345 случаев;

Львовская область — 32 982 случая;

Николаевская область — 9949 случаев;

Одесская область — 27 894 случая;

Полтавская область — 11 699 случаев;

Ровенская область — 21 403 случая;

Сумская область — 14 103 случая;

Тернопольская область — 21 907 случаев;

Харьковская область — 42 139 случаев;

Херсонская область — 5249 случаев;

Хмельницкая область — 19 017 случаев;

Черкасская область — 10 461 случай;

Черновицкая область — 24 559 случаев;

Черниговская область — 9947 случаев.

Напомним, за маску на подбородке придется заплатить до 225 гривен.
ForUm

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