Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко полетел с официальным рабочим визитом в Вашингтон для обсуждения сотрудничества Украины с международными партнерами.
Об этом сообщается на странице Национального банка Украины в Facebook.
«В рамках визита запланированы встречи с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка, Международной финансовой корпорации (IFC)», — говорится в сообщении.
Шевченко будет находиться в США до 13 ноября.
Напомним, МВФ выступил против отмены е-деклараций в Украине.
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