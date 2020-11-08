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Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко полетел с официальным рабочим визитом в Вашингтон для обсуждения сотрудничества Украины с международными партнерами.

Об этом сообщается на странице Национального банка Украины в Facebook.

«В рамках визита запланированы встречи с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка, Международной финансовой корпорации (IFC)», — говорится в сообщении.

Шевченко будет находиться в США до 13 ноября.

Напомним, МВФ выступил против отмены е-деклараций в Украине.
ForUm

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