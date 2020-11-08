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Центральная избирательная комиссия сформировала новый состав Васильковской и Марганецкой городских территориальных избирательных комиссий. Сегодня ЦИК провел заседание.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

«7 ноября после перерыва комиссия продолжила свою работу в режиме заседания, во время которого сформировала новый состав Васильковской городской территориальной избирательной комиссии Обуховского района Киевской области и Марганецкой городской ТИК Никопольского района Днепропетровской области», - указано в сообщении.

Центризбирком 6 ноября прекратил полномочия всего состава указанных ТИК. Новый состав комиссий сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий: Васильковской городской ТИК - в количестве 17 человек, Марганецкой ТИК - 14 человек.

Напомним, в Украине признаны избранными 2402 депутатов 108 местных советов.
ForUm

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