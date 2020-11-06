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6 ноября 2020 Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и отстранила от административной должности одного из руководителей Харьковского окружного административного суда, разоблаченной на предоставлении неправомерной выгоды. Об этом сообщила пресс-служба САП в Telegram.

Строк отстранения подозреваемого от должности – до 22 ноября 2020 в пределах срока досудебного расследования.

В САП напомнили, что чиновник суда пыталась оказать давление на одного из судей окружного суда, а в дальнейшем попыталась его «подкупить» за принятие решения в пользу коммерческой компании по административному делу по земельному вопросу.

21 сентября 2020 она была разоблачена «на горячем» в рамках совместной операции детективов НАБУ совместно с CБУ под процессуальным руководством прокуроров  САП – сразу после передачи им неправомерной выгоды.

22 сентября 2020 лицу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины.

13 октября 2020 по ходатайству руководства Офиса Генерального прокурора Высший совет правосудия отстранил подозреваемую от правосудия.
ForUm

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