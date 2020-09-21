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Служба безопасности Украины совместно с НАБУ под процессуальным руководством САП разоблачила председателя Харьковского окружного административного суда на передаче взятки, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным предварительного расследования, чиновник осуществляла давление на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления по административному делу по земельному вопросу. За принятие судьей «правильного» решения председатель суда передала 3000 долларов США.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия для установления других возможных фактов коррупции и причастности к ним сотрудников суда. Решается вопрос о сообщение Председателю суда о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Служба безопасности Украины совместно с другими правоохранительными органами продолжает активную работу по искоренению коррупции в судебной ветви власти.
ForUm

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