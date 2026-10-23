З Німеччини екстрадували прикордонника, підозрюваного у вбивстві ухилянта на Одещині

В Україну з Німеччини екстрадували прикордонника, якого підозрюють в умисному вбивстві військовослужбовця, що самовільно залишив навчальну частину. Чоловіка затримали після передачі українській стороні на кордоні з Польщею.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, інцидент стався 14 липня 2024 року на Одещині. Прикордонники зупинили таксі приблизно за 15 кілометрів від кордону з Молдовою. У машині перебували четверо військовослужбовців, які самовільно залишили навчальну частину та прямували до кордону, щоб незаконно перетнути його пішки.

Двоє пасажирів спробували втекти. Одного затримали, іншого почали переслідувати. Поки затриманий перебував під наглядом прикордонника, його колега передав тому табельний пістолет.

За версією слідства, прикордонник вистрілив у затриманого, хоча той не становив загрози для інших. Військовослужбовець загинув на місці.

Водночас у липні 2024 року Державна прикордонна служба України повідомляла іншу версію подій. У відомстві заявляли, що військовий напав на прикордонника, після чого той застрелив його.

За даними ОГП, через кілька днів після інциденту підозрюваний незаконно перетнув державний кордон і виїхав до Німеччини. Його оголосили в міжнародний розшук.

19 жовтня 2026 року чоловіка екстрадували в Україну та передали українській стороні на кордоні з Польщею.

Прикордоннику заочно повідомили про підозру в умисному вбивстві та перевищенні службових повноважень — за ч. 1 ст. 115 і ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.