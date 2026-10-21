Суд не пом'якшив вирок російському військовому, причетному до вбивства трьох полонених

Апеляційний суд відхилив скаргу захисту російського військовослужбовця Сєрґєя Тужилова з позивним «Алтай», засудженого до довічного позбавлення волі за причетність до вбивства трьох українських військовополонених на території Вовчанського агрегатного заводу на Харківщині. Вирок залишили без змін.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Сторона захисту оскаржила вирок у частині призначеного покарання, наполягаючи на його пом'якшенні. Однак апеляційний суд не задовольнив цих вимог.

Прокурор Микита Дальока наголосив, що засуджений грубо порушив норми міжнародного права щодо поводження з військовополоненими. За його словами, обвинувачення послідовно відстоювало необхідність максимального покарання з огляду на тяжкість злочинів.

«За кожним епізодом цієї справи — життя українських захисників, які потрапили в полон і мали право на захист відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Натомість вони стали жертвами жорстоких убивств. Для нас принципово, щоб такі злочини отримували належну правову оцінку, а винні ніколи не уникнули відповідальності», — зазначив Дальока.

Тужилов обіймав посаду командира гранатометного відділення мотострілецької роти 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії Збройних сил РФ. Він брав участь у повторному вторгненні російських військ на Харківщину. Разом з іншими військовими РФ він зайняв територію Вовчанського агрегатного заводу.

За матеріалами справи, 16 червня 2024 року український військовослужбовець, який служив гранатометником, втратив орієнтацію в зоні бойових дій і потрапив на позиції російських військ на території заводу. Не маючи зброї та поступаючись противнику в силах, він був змушений здатися в полон.

Після допиту, який проводив Тужилов разом з іншими російськими військовими, отриману інформацію передали командуванню. Згодом надійшов наказ убити полоненого. За версією обвинувачення, «Алтай» запропонував військовому з позивним «Кот» виконати наказ, детально проінструктував його та визначив місце розстрілу — контрольно-пропускний пункт на території заводу. «Кот» убив полоненого пострілом у голову з автомата, а Тужилов контролював обстановку зовні будівлі та прикривав дії виконавця.

Другий епізод стався 2 липня 2024 року. Тоді у Вовчанську двоє українських військових потрапили в полон. Російські окупанти доправили їх на територію заводу та прив'язали до стовпів. Після допиту Тужилов передав отриману інформацію командиру, який наказав убити полонених, заявивши: «Відправте їх до Бандери».

За даними слідства, цього разу «Алтай» особисто долучився до вбивств, заздалегідь погодивши план розстрілу з «Котом». 3 липня кожен із них убив одного українського військовополоненого, вистріливши йому в потилицю.

24 вересня 2024 року під час операції зі звільнення території Вовчанського агрегатного заводу спецпідрозділи Головного управління розвідки Міноборони України взяли в полон російських військових. Серед них був і Тужилов.

13 січня 2026 року Холодногірський районний суд Харкова визнав його винним у жорстокому поводженні з військовополоненими, поєднаному з умисними вбивствами, вчиненими за попередньою змовою групою осіб. Його дії кваліфікували за частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України в редакції, що діяла до 24 жовтня 2024 року. Суд призначив Тужилову максимальне покарання — довічне позбавлення волі. Апеляційна інстанція залишила цей вирок у силі.