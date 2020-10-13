По ходатайству руководства Офиса генерального прокурора Высший совет правосудия 13 октября отстранила от правосудия руководителя Харьковского окружного административного суда, которую подозревает в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, сообщает пресс-служба ОГП

Срок отстранения - до 22 ноября 2020 в пределах срока досудебного расследования.

Напомним, одна из руководителей суда пыталась оказать давление на одного из судей Харьковского окружного админсуда, а в дальнейшем попыталась дать ему взятку за принятие решения в пользу коммерческой компании по административному делу по земельному вопросу.

21 сентября ее разоблачили детективы НАБУ совместно с CБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры Офиса генерального прокурора сразу после передачи ею неправомерной выгоды.