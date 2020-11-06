За прошедшие сутки в Украине зафиксирован 9721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за последние сутки госпитализировали 1517 человек, летальных случаев – 201, выздоровели - 10762 человека.
За сутки осуществлено 80 082 тестирования (в т.ч. методом ПЦР - 50506, методом ИФА - 29576).
За все время пандемии в Украине заболели 440 188 человек, выздоровели - 195 544 человека, летальных исходов – 8125, проведено 3521175 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киев (1002), Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях.
Количество заболеваний в регионах
Киев - 42375 случаев;
Винницкая область - 11 923 случая;
Волынская область - 15 313 случая;
Днепропетровская область - 17 014 случаев;
Донецкая область - 13 128 случаев;
Житомирская область - 17 189 случаев;
Закарпатская область - 16 268 случаев;
Запорожская область - 12 196 случаев;
Ивано-Франковская область - 23 032 случая;
Киевская область - 18763 случая;
Кировоградская область - 2891 случай;
Луганская область - 4214 случаев;
Львовская область - 32 425 случаев;
Николаевская область - 9605 случаев;
Одесская область - 27392 случая;
Полтавская область - 11 337 случаев;
Ровенская область - 21 026 случаев;
Сумская область - 13 635 случаев;
Тернопольская область - 21 708 случаев;
Харьковская область - 41 131 случай;
Херсонская область - 5027 случаев;
Хмельницкая область - 18 438 случаев;
Черкасская область - 10 292 случая;
Черновицкая область - 24 079 случаев;
Черниговская область - 9787 случаев.
Напомним, за прошедшие сутки, 4 ноября, в Украине зафиксировано 9850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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