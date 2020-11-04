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Кабинет министров на заседании 4 ноября назначил бывшего министра экономики и экс-гендиректора «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета государственного Ощадбанка.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, опубликовав проект распоряжения правительства.

Согласно документу, прекращаются полномочия члена набсовета Ощадбанка Юрия Храмова.

Абромавичус назначается членом наблюдательного совета банка как представитель государства от президента.

Напомним, 30 августа 2019 года Зеленский подписал указ о назначении бывшего министра экономического развития и торговли Украины Абромавичуса генеральным директором  госконцерна.

В сентябре стало известно, что тот подал в отставку.

Абромавичус с 2014 по 2016 год занимал должность министра энергетического развития Украины. После занимал должность руководителя наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром». При президенте Петре Порошенко получил украинское гражданство.
ForUm

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