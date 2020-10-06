Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности генерального директора «Укроборонпрома», уволив с этой должности Айвараса Абрамовичуса.
Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
Напомним, 30 августа 2019 года Зеленский подписал указ о назначении бывшего министра экономического развития и торговли Украины Абромавичуса генеральным директором госконцерна.
В сентябре стало известно, что тот подал в отставку.
Абромавичус с 2014 по 2016 год занимал должность министра энергетического развития Украины. После занимал должность руководителя наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром». При президенте Петре Порошенко получил украинское гражданство.
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