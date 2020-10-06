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Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности генерального директора «Укроборонпрома», уволив с этой должности Айвараса Абрамовичуса.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Напомним, 30 августа 2019 года Зеленский подписал указ о назначении бывшего министра экономического развития и торговли Украины Абромавичуса генеральным директором  госконцерна.

В сентябре стало известно, что тот подал в отставку.

Абромавичус с 2014 по 2016 год занимал должность министра энергетического развития Украины. После занимал должность руководителя наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром». При президенте Петре Порошенко получил украинское гражданство.
ForUm

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