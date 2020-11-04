Оправданный Апелляционным судом Милана нацгвардеец Виталий Маркив ближайшее время посвятит семье.

Об этом он сказал журналистам на брифинге после приземления самолета, отвечая на вопрос о планах на будущее, сообщает Укринформ.

«Главным моим планом является желание провести время с женой. Три года четыре месяца и два дня как я не видел жены. Это первый раз (сегодня. - Ред.), что я ее обнял. Мои планы - это семья», - сказал Маркив.

Он также отметил, что намерен остаться в рядах Нацгвардии.

Напомним, 3 ноября апелляционный суд Милана оправдал старшего сержанта Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, осужденного судом Павии к 24 годам заключения за якобы причастность к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле и его российского переводчика Андрея Миронова в мае 2014 года в районе Славянска Донецкой области.

Маркив отбывал наказание в тюрьме близ Милана. Он находился под стражей с 30 июня 2017 г. - со дня ареста в Болонье.

После оглашения вердикта апелляционного суда Маркива освободили из тюрьмы.

4 ноября он вернулся в Украину.