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В Украину из Италии прибыл нацгвардеец Виталий Маркив, которого вчера оправдал суд Милана, сообщает «Украинская правда».

Маркив вышел из самолета с украинским флагом.

Он прилетел вместе с омбудсменом Людмилой Денисовой и министром МВД Арсеном Аваковым.

По словам нацгвардейца, пока он планирует провести время с женой и семьей.

По прибытию в Украину у него запланирована встреча с президентом.

Денисова заявила, что Маркив имеет все основания для обращения в ЕСПЧ, но это он должен решить самостоятельно с адвокатами.

Омбудсмен добавила, что сторона обвинения планирует подавать кассацию на оправдательный приговор украинцу.

Напомним, 3 ноября апелляционный суд Милана оправдал старшего сержанта Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, осужденного судом Павии к 24 годам заключения за якобы причастность к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле и его российского переводчика Андрея Миронова в мае 2014 года в районе Славянска Донецкой области.

Маркив отбывал наказание в тюрьме близ Милана. Он находился под стражей с 30 июня 2017 г. - со дня ареста в Болонье.

После оглашения вердикта апелляционного суда Маркива освободили из тюрьмы.
ForUm

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