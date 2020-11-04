Председатель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия вместе с другими народными депутатами принес в Конституционный суд подписанное накануне более чем 200 парламентариями заявление с обращением к 11 судьям КС, которые голосовали за решение об антикоррупционной реформе, добровольно подать в отставку, передает Укринформ.
«Это политическое заявление, направленное на то, чтобы призвать 11 судей, не всех, - я подчеркиваю, есть судьи, которые не голосовали за это решение об отмене очень важной антикоррупционной реформы, в частности, электронного декларирования, - и для того, чтобы они поняли, что народные депутаты - это делегированные обществом субъекты законодательной инициативы, у которых нет доверия после таких решений к этим судьям, и призываем их сложить свои полномочия добровольно», - сказал Арахамия на брифинге возле здания КС.
Он уточнил, что заявление подписали 226 народных депутатов.
По словам политика, если судьи проигнорируют заявление парламентариев и не сложат полномочия, следующим шагом будет ряд законодательных инициатив, которые должны предотвратить последующие решения КС, которые «могли бы разрушить независимую антикоррупционную инфраструктуру».
«Они (судьи КС. - Ред.) там должны в своей программе рассмотреть вопрос конституционности работы Высшего антикоррупционного суда. Это может напрямую повлиять на приостановление безвизового режима с ЕС. Я думаю, что народ Украины точно не будет прощать таких решений. Некоторые законопроекты просто блокируют, фактически, временно работу Конституционного суда. Некоторые законопроекты, в том числе президентский, направлены на то, чтобы вообще перезагрузить полностью состав. Будем определяться, как парламент», - сообщил Арахамия.
При этом глава фракции «Слуги народа» отметил, что голосование за президентский законопроект,
«Это наиболее жесткий сценарий, законопроект Президента, поэтому вчера в комитете мы его не рассматривали. Мы сейчас идем более таким дипломатическим путем. Но все зависит от реакции Конституционного Суда», - сказал Арахамия.
Заместитель председателя фракции партии «Голос» Ярослав Железняк, который также пришел в КС, добавил, что в Верховную Раду внесен законопроект, который увеличивает кворум работы Конституционного суда до 17 судей. По его мнению, это будет мерой предупреждения относительно работы КСУ, которая «может быть направлена против украинского народа».
«Насколько мне известно, коллеги по парламенту регистрируют относительно принятия решений (Конституционным судом. - Ред.) двумя третями голосов, законопроекты, которые возвращают электронное декларирование. Я думаю, что мы в ближайшее время вместе с парламентом, независимо от политических предпочтений, будем вносить эти законопроекты и голосовать. Надеюсь, что и электронное декларирование мы вернем в ближайшее время», - сказал Железняк.
Напомним, 3 ноября народные депутаты из разных фракций призвали судей Конституционного суда, поддержавших решение об отмене статьи 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения закона «О предотвращении коррупции», уйти в отставку.
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