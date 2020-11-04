Председатель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия вместе с другими народными депутатами принес в Конституционный суд подписанное накануне более чем 200 парламентариями заявление с обращением к 11 судьям КС, которые голосовали за решение об антикоррупционной реформе, добровольно подать в отставку, передает Укринформ.

«Это политическое заявление, направленное на то, чтобы призвать 11 судей, не всех, - я подчеркиваю, есть судьи, которые не голосовали за это решение об отмене очень важной антикоррупционной реформы, в частности, электронного декларирования, - и для того, чтобы они поняли, что народные депутаты - это делегированные обществом субъекты законодательной инициативы, у которых нет доверия после таких решений к этим судьям, и призываем их сложить свои полномочия добровольно», - сказал Арахамия на брифинге возле здания КС.

Он уточнил, что заявление подписали 226 народных депутатов.

По словам политика, если судьи проигнорируют заявление парламентариев и не сложат полномочия, следующим шагом будет ряд законодательных инициатив, которые должны предотвратить последующие решения КС, которые «могли бы разрушить независимую антикоррупционную инфраструктуру».

«Они (судьи КС. - Ред.) там должны в своей программе рассмотреть вопрос конституционности работы Высшего антикоррупционного суда. Это может напрямую повлиять на приостановление безвизового режима с ЕС. Я думаю, что народ Украины точно не будет прощать таких решений. Некоторые законопроекты просто блокируют, фактически, временно работу Конституционного суда. Некоторые законопроекты, в том числе президентский, направлены на то, чтобы вообще перезагрузить полностью состав. Будем определяться, как парламент», - сообщил Арахамия.

При этом глава фракции «Слуги народа» отметил, что голосование за президентский законопроект,

«Это наиболее жесткий сценарий, законопроект Президента, поэтому вчера в комитете мы его не рассматривали. Мы сейчас идем более таким дипломатическим путем. Но все зависит от реакции Конституционного Суда», - сказал Арахамия.

Заместитель председателя фракции партии «Голос» Ярослав Железняк, который также пришел в КС, добавил, что в Верховную Раду внесен законопроект, который увеличивает кворум работы Конституционного суда до 17 судей. По его мнению, это будет мерой предупреждения относительно работы КСУ, которая «может быть направлена ​​против украинского народа».

«Насколько мне известно, коллеги по парламенту регистрируют относительно принятия решений (Конституционным судом. - Ред.) двумя третями голосов, законопроекты, которые возвращают электронное декларирование. Я думаю, что мы в ближайшее время вместе с парламентом, независимо от политических предпочтений, будем вносить эти законопроекты и голосовать. Надеюсь, что и электронное декларирование мы вернем в ближайшее время», - сказал Железняк.

Напомним, 3 ноября народные депутаты из разных фракций призвали судей Конституционного суда, поддержавших решение об отмене статьи 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения закона «О предотвращении коррупции», уйти в отставку.