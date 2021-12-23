В Государственном бюро расследований заявляют, что безотлагательный внеочередной прием народных депутатов проводится в предварительно согласованное время и в определенном месте.

«Это следует из решения Конституционного Суда Украины от 10 апреля 2003 года по делу об официальном толковании положений Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», - пояснили в ГБР.

Народные депутаты, которые сегодня пытались зайти в ГБР, заранее не предупредили представителей Бюро о своем намерении попасть на неотложный прием к руководству, даже больше не согласовывали возможное его время.

Кроме того, в ГБР действуют карантинные ограничения в связи с эпидемической опасностью распространения COVID-19.

Поэтому депутаты вошли в здание, но не смогли попасть в режимную часть Бюро. Тем не менее, парламентариям был предложен алгоритм действий по решению по существу их вопроса.

Как сообщал ForUm, 20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от РФ и террористических организаций, что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также дало РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.

В Бюро сообщили, что в связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было вручено способом, предусмотренным Уголовным процессуальным Кодексом, то есть направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.

Сам Порошенко заявил, что вернется из заграничной командировки в первой половине января 2022 года.

Сегодня, 23 декабря, народные депутаты от ЕС принесли в Государственное бюро расследований заявление о преступлении властей в сфере энергетической безопасности.